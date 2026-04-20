Nuovo attacco sui sottosegretari in Regione Calabria Alecci | È una commedia delle poltrone

In Calabria, le discussioni sui sottosegretari regionali si intensificano, con il consigliere regionale e capogruppo del Partito Democratico che definisce la situazione come una

Continuano le polemiche sulla figura dei sottosegretari in Regione Calabria. A rincarare la dose è il consigliere regionale e capogruppo pd Ernesto Alecci."La nostra Calabria - scrive in una nota il consigliere Dem- è una regione straordinaria, soprattutto nel moltiplicare le poltrone. E così.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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