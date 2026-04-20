Nuova denuncia per Alfonso Signorini? L’accusa durissima

Un nuovo episodio coinvolge il conduttore televisivo, che si trova nuovamente sotto accusa. Secondo quanto riportato da una rivista di gossip, sarebbe stata presentata una denuncia contro di lui, con accuse che sembrano essere particolarmente gravi. Al momento, non sono stati forniti dettagli ufficiali o dichiarazioni da parte delle parti interessate. La vicenda sta attirando l’attenzione dei media e del pubblico.

Alfonso Signorini ancora una volta al centro delle accuse. Ha ricevuto una nuova denuncia? La situazione di Alfonso Signorini sembra peggiorare. Nuovi sviluppi stanno attirando di nuovo l’attenzione mediatica sul giornalista, tra segnalazioni e una possibile nuova denuncia. Una nuova denuncia potrebbe far tremare il già precario equilibrio di Alfonso Signorini, la cui situazione invece di migliorare sembra peggiorare. Secondo quanto riportato da Repubblica, la Procura di Roma avrebbe avviato un’indagine in seguito alla denuncia presentata da Vito Coppola, che sarebbe stato ascoltato dai Carabinieri. Nella denuncia, Coppola racconta di un incontro avvenuto ad aprile 2025 negli studi di Cinecittà, dopo che si erano già conosciuti.🔗 Leggi su Novella2000.it

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