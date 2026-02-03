Fabrizio Corona ancora contro Alfonso Signorini nonostante lo stop | Una nuova denuncia

Fabrizio Corona torna a criticare Alfonso Signorini, nonostante lo stop ricevuto. L’ex paparazzo continua a parlare di un vero e proprio attacco al “sistema Signorini” e annuncia di aver presentato una nuova denuncia. Corona sembra deciso a non mollare, anche se le polemiche sono ancora calde.

Fabrizio Corona non rallenta e rilancia, proseguendo quello che da giorni definisce un attacco frontale al “sistema Signorini”. Dopo lo stop imposto da Mediaset per violazione dei diritti, che aveva portato alla rimozione dell’episodio di Falsissimo pubblicato la scorsa settimana, l’ex re dei paparazzi aveva già fatto capire che non avrebbe accettato il silenzio come soluzione. Nel pomeriggio successivo alla decisione dell’azienda, Corona aveva infatti annunciato la ripubblicazione dello stesso episodio, questa volta privato delle immagini contestate, tra cui il celebre momento di Pietro Taricone ai Telegatti sul palco con Gerry Scotti e Maria De Filippi e la presenza di Pier Silvio Berlusconi in platea.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Fabrizio Corona ha annunciato di essere in possesso di nuove prove contro Alfonso Signorini, tra chat e messaggi.

Fabrizio Corona non molla e torna in scena dopo lo stop di Mediaset.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Fabrizio Corona: Alfonso Signorini cerca di bloccarla con una querela

