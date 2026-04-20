Nove aziende casertane nella top 50 regionale per fatturati | la gdo traina l' economia di Terra di Lavoro
Nove aziende di Caserta si trovano nella classifica delle 50 imprese con i maggiori fatturati in Campania. La grande distribuzione organizzata rappresenta un elemento trainante per l’economia della provincia, secondo i dati disponibili. Le imprese locali operano prevalentemente nei settori della logistica e dei trasporti, contribuendo in modo significativo alla crescita economica della zona. La presenza di queste realtà indica un settore commerciale attivo e in espansione.
Le imprese casertane trainano l’economia della Campania, in particolare nel settore della logistica e dei trasporti. E’ quanto viene fuori dall’analisi della distribuzione dei fatturati nell’arco 2024-2025 con ben 9 aziende di Terra di Lavoro che si piazzano tra le prime 50 della regione per.🔗 Leggi su Casertanews.it
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