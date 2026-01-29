Riflettori sulle imprese del territorio In regalo con La Nazione Top Aziende La classifica dei migliori fatturati

Domani in edicola un inserto speciale di La Nazione mette in evidenza le imprese più grandi del territorio. Il focus è sui fatturati e sulla crescita delle aziende che spingono avanti lo sviluppo locale. L’iniziativa mira a far conoscere meglio chi lavora e produce nella zona, con una classifica dei migliori risultati economici.

Imprese protagoniste dello sviluppo e della crescita dei territori. E' questo il senso dell'inserto Speciale «Top Aziende», che verrà distribuito domani in edicola in abbinamento gratuito con La Nazione. Un inserto speciale di 128 pagine – realizzato in collaborazione con Speed, la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale – per capire il mercato e conoscerne da vicino i protagonisti: al suo interno è infatti pubblicata la sintesi dei dati di bilancio delle mille migliori realtà imprenditoriali attive in Toscana, Umbria e provincia de La Spezia, ovvero le storiche aree di diffusione de La Nazione.

