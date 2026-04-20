Novakid launches NovaPals an AI-native conversational app designed for independent English-speaking practice

Novakid, scuola online di inglese per bambini, ha annunciato il lancio di NovaPals, un'app di conversazione basata sull'intelligenza artificiale. L'app è pensata per offrire agli utenti un'opportunità di praticare l'inglese in modo autonomo e senza limiti. La presentazione è avvenuta a San Francisco il 20 aprile 2026, con l'obiettivo di facilitare l'esercizio del parlato attraverso uno strumento digitale innovativo.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE SAN FRANCISCO, April 20, 2026 PRNewswire — Novakid, the award-winning online English school for children, launched NovaPals, an AI-first conversational English app designed to give learners an unlimited and independent speaking practice. Unlike traditional language learning tools focused on grammar drills or vocabulary exercises, NovaPals delivers real-time conversations with an AI partner that adapts to proficiency level, remembers previous interactions, and guides learners through a structured CEFR-aligned curriculum. The app addresses a critical gap in language education: learners who have moved beyond simplified children’s content but aren’t yet comfortable with adult-level tools.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Novakid launches NovaPals, an AI-native conversational app designed for independent English-speaking practice Notizie correlate App Store: boom di app via AI, Apple blocca i controlliL’intelligenza artificiale ha scatenato un’impennata di software nell’App Store attraverso il fenomeno del vibe coding, portando Apple a irrigidire i... Khoros Launches Aurora AI: A New Dawn for Enterprise CommunityCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE AUSTIN, Texas, April 10, 2026 /PRNewswire/ — Less than one year since being acquired by IgniteTech, Khoros...