A inizio aprile, i dati di JustWatch mostrano che Norimberga e la serie TV The Boys sono i contenuti più visualizzati in Italia. La classifica riguarda le preferenze degli utenti per film e serie streaming nell’ultima settimana. Tra i titoli più cercati, si trovano anche altri prodotti, mentre alcune piattaforme evidenziano un aumento di interesse per determinati generi. I dati riflettono le tendenze di consumo digitale nel paese in questo periodo.

JustWatch ha condiviso l’ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell’ultima settimana. Per i film, si mantiene al primo posto per la seconda settimana consecutiva Norimberga, ambientato nel periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale. La storia segue uno psichiatra statunitense chiamato a valutare la sanità mentale di alcuni importanti prigionieri nazisti, stabilendo se siano idonei a essere processati per crimini di guerra. Tra dilemmi etici e pressioni politiche, il suo lavoro si complica ulteriormente quando si trova faccia a faccia con Hermann Göring, figura chiave del regime hitleriano.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Norimberga e The Boys guidano lo streaming in Italia nella classifica di inizio Aprile

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