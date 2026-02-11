I Peccatori e Fallout guidano lo streaming in Italia nella prima settimana di Febbraio 2026

Nella prima settimana di febbraio 2026, i due titoli più visti in streaming in Italia sono “I Peccatori” e “Fallout”. Lo rivela JustWatch, la guida più usata per scoprire cosa guardare online. Entrambi i film si sono piazzati in cima alla classifica, superando gli altri contenuti disponibili sulle piattaforme di streaming italiane. La popolarità di questi titoli dimostra come il pubblico scelga sempre più spesso le anteprime di storie intense e avvincenti.

JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming in grado di aggregare in un unico posto film, serie TV ed eventi sportivi da centinaia di piattaforme di streaming in tutto il mondo, ha condiviso l'ultima classifica inerente a top film e serie TV più gettonate in Italia nell'ultima settimana, dove dominano I Peccatori e Fallout. Per i film, I peccatori resta in vetta alla classifica per la seconda settimana consecutiva. Elijah ed Elias, due gemelli segnati da un passato tormentato, tornano nella loro città natale con il desiderio di ricominciare. Ma il rientro a casa non porta la redenzione sperata: il male che cercavano di lasciarsi alle spalle è ancora lì, pronto ad accoglierli.

