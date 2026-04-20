Non possiamo sbagliare niente Parlato | Ci godiamo i tre punti

La partita tra la Spal e il Sanpaimola si è conclusa con una vittoria della squadra di casa, ottenuta dopo una gara combattuta. Il tecnico della Spal aveva anticipato la forza dell’avversario, che ha dimostrato un buon gioco e ha messo in difficoltà i biancazzurri. All’interno dello spogliatoio, i giocatori hanno commentato la vittoria con entusiasmo, mentre in campo si sono visti momenti di grande intensità.

Vittoria importante e un po’ sofferta quella della Spal contro il Sanpaimola. Mister Carmine Parlato aveva detto alla vigilia di temere l’avversario per la sua capacità di produrre gioco, ed in effetti l’avversario ha messo in difficoltà i biancazzurri con una prestazione brillante. "Partiamo dal presupposto – commenta Parlato a fine gara – che tutte le gare sono maledettamente difficili. Ero consapevole che la squadra avversaria avesse dei principii, giocatori che praticano un calcio condito da parecchi gol, si smarcavano molto, andavano spesso ad attaccare la profondità. L’ importante è stato aver portato a casa tre punti, ma vanno fatti senza dubbio i complimenti all’avversario, perché ci ha fatto stare lì con la testa, concentrati, fino alla fine.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Non possiamo sbagliare niente". Parlato: "Ci godiamo i tre punti" Adriano Celentano - L’emozione non ha voce (Io Non So Parlar D'Amore) [Testo/Lyrics] Notizie correlate Ordonez gela il Bologna al 90?, Cuesta: “Ci godiamo i 3 punti”Un finale da thriller decide il derby della via Emilia: il Parma batte il Bologna 1-0 grazie a una rete di Ordonez proprio allo scoccare del... Una Hotels, porta a casa i due punti. Dopo ci possiamo tutti divertireDopo mesi di patimenti, con periodi passati in piena zona retrocessione, battendo Trieste una settimana fa l’Una Hotels ha raggiunto, per la prima... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Vincere e sperare, l’Ars et Labor ospita il Sanpaimola; Parlato prima di SPAL-Sanpaimola: Andiamo avanti sul nostro percorso senza pensare ad altro; Pisacane: Contro l’Inter non si può sbagliare niente, sono i più forti. I fratelli Esposito…; Intervista Fabio Pisacane prepartita Inter Cagliari. Pisacane presenta Inter-Cagliari: «Niente tabelle, possiamo fare punti contro chiunque»Il tecnico rossoblù nel prepartita: «Contro la migliore squadra del campionato bisogna sbagliare il meno possibile ... unionesarda.it Pisacane: Contro l’Inter non si può sbagliare niente, sono i più forti. I fratelli Esposito…Prima della gara di San Siro ha parlato ai microfoni di Skysport l'allenatore del Cagliari ... msn.com La scorsa settimana abbiamo parlato delle nostre proposte concrete su come riformare il fisco. Questa settimana parliamo delle proposte su energia e mobilità. Domani alle 18.30 un #Pldtalk per parlare di energia idroelettrica, con importanti esperti del tema. I - facebook.com facebook Dario #Simic a Dazn: “Ho parlato l’altro giorno con #Modric e Luka è molto felice al #Milan e a Milano, ma non sa ancora e non ha ancora deciso se rimane un altro anno o no”. #calciomercato x.com