Newsroom 2026 al via la nuova stagione con Monica Maggioni su Rai3 | quando in tv e novità

È iniziata una nuova stagione di “Newsroom 2026” con Monica Maggioni alla conduzione. Il programma, trasmesso su Rai3, combina reportage e elementi della serialità digitale per affrontare temi di attualità e questioni globali. La trasmissione mantiene il suo approccio crossmediale, coinvolgendo anche piattaforme online e contenuti multimediali. La prima puntata è prevista in prima serata e introduce le novità di questa edizione.

Tutto pronto per il ritorno di “ Newsroom 2026 “, il programma crossmediale di Monica Maggioni, che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per analizzare le grandi questioni globali e di attualità. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e le novità di stagione! Newsroom 2026 con Monica Maggioni in prima serata su Rai3. Al via da stasera, lunedì 20 aprile 2026, dalle ore 21.20 l’appuntamento con la nuova stagione di Newsroom, il programma televisivo di genere talk show, rotocalco e investigativo, ideato e condotto da Monica Maggioni. La stagione 2026 è composta da sette prime serate, trasmesse su Rai3, in onda dal 20 aprile fino al 1 giugno con un unico filo conduttore “I padroni del mondo”.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Newsroom 2026, al via la nuova stagione con Monica Maggioni su Rai3: quando in tv e novità Notizie correlate “I padroni del mondo”: in arrivo la nuova serie di Newsroom di Monica MaggioniDa lunedì 20 aprile arriva Newsroom, il programma crossmediale di Monica Maggioni che unisce reportage e tecniche della serialità digitale per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I padroni del mondo: la nuova stagione di Newsroom; Torna Newsroom: Monica Maggioni racconta chi decide il nostro futuro; NewsRoom: al via su Rai Italia la docu-serie di Monica Maggioni - Aise.it; Newsroom con Monica Maggioni, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni. Newsroom 2026, al via la nuova stagione con Monica Maggioni su Rai3: quando in tv e novitàTorna NewsRoom 2026, il programma crossmediale di Monica Maggioni trasmesso in prima serata su Rai3: le anticipazioni. superguidatv.it NewsRoom, Monica Maggioni torna con 'I padroni del mondo': le inchieste della nuova stagione puntano il dito contro Trump, Putin, Xi JinpingTra i protagonisti di questa terza stagione ci sono Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping: ecco cosa vedremo. libero.it Buon lavoro e buona fortuna a Monica Maggioni ed al suo gruppo di lavoro per la nuova stagione di Newsroomrai in onda su Rai3 alle ore 21:20 #newsroomrai facebook TeleMeloni su Rai 3 con @petergomezblog e Monica Maggioni #FattoQuotidiano x.com