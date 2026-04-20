Nel municipio di Corsico, alcuni impiegati portano con sé i cani sul posto di lavoro. Attualmente, sono circa quindici i dipendenti che partecipano all'iniziativa, avviata due anni fa dal sindaco. Questa scelta permette ai dipendenti di avere i propri animali con sé durante l’orario lavorativo, creando un ambiente più informale e diverso rispetto alle consuete modalità di lavoro in ufficio.

Nel Comune di Corsico, appena fuori Milano, i cani possono andare al lavoro con i propri padroni. Sono in tutto una quindicina i dipendenti che hanno aderito all'iniziativa, introdotta due anni fa dal sindaco. E così il municipio si è riempito di impiegati a quattro zampe: Belle si occupa di servizi educativi, Ares è all'Ufficio tecnico e Leo alla Cultura. Un grande aiuto per le famiglie che non devono lasciare i propri animali domestici a casa da soli.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nel municipio di Corsico gli impiegati... sono a quattro zampe

Notizie correlate

Col cane in ufficio: a Corsico i dipendenti del Comune lavorano in compagnia dell’amico a quattro zampeCorsico (Milano), 8 aprile 2026 – Cosa succede se in ufficio entrano i cani? Solo cose belle.

I giocattoli dei tuoi amici a quattro zampe? Sono tra gli oggetti più sporchi di casa: ecco come lavarliI giocattoli dei nostri animali domestici rappresentano molto più di semplici passatempi: sono compagni di gioco, oggetti di comfort e strumenti...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Weekend in Rosa; Corsico celebra il 25 aprile: programma dell’81° anniversario della Liberazione; A Corsico i cani entrano in ufficio: pet friendly per il benessere dei dipendenti; Portare il cane in ufficio funziona: l’esperimento di Corsico che migliora il lavoro e il benessere.

NASCE CORSICO AL CENTRO, LISTA CIVICA GUIDATA DAL CANDIDATO SINDACO GIANMARCO ZUCCHERINI(mi-lorenteggio.com) Corsico – 20 aprile 2026 – Corsico al Centro è la nuova lista civica, presentata ufficialmente il 17 aprile presso il Saloncino La Pianta di Corsico, che si presenterà alle elez ... mi-lorenteggio.com

Portare il cane in ufficio funziona: l’esperimento di Corsico che migliora il lavoro e il benessereIl Comune di Corsico apre le porte agli animali domestici: da due anni alcuni dipendenti lavorano con il proprio cane, tra meno stress, relazioni migliori e un nuovo equilibrio tra vita privata e lavo ... gay.it

Corsico, da domani partono i lavori con modifiche temporanee alla viabilità e qualche inevitabile disagio. I calcoli di Engie Italia: "L’adesione al sistema porta benefici sia al singolo utente che alla collettività". facebook