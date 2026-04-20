Sono stati annunciati i finalisti per il premio di Most Valuable Player della stagione NBA, con alcune sorprese rispetto alle aspettative. Tra i candidati ci sono giocatori di alto livello che hanno mostrato costanza durante l’annata. Tuttavia, Luka Doncic non figura tra i finalisti scelti, lasciando spazio a discussioni tra appassionati e analisti sportivi. La decisione ha suscitato reazioni nel mondo del basket, mentre le votazioni ufficiali sono ormai concluse.

2026-04-20 16:21:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Victor Wembanyama è stato nominato finalista per il premio Most Valuable Player della NBA, unendosi al campione in carica Shai Gilgeous-Alexander e al tre volte vincitore Nikola Jokic in quella che molti chiamano una delle gare MVP a tre più combattute degli ultimi tempi. Domenica sera la lega ha annunciato i finalisti di tutti i premi individuali, con la rosa dei candidati MVP a guidare una straordinaria raccolta di battaglie in tutte le principali categorie. Gilgeous-Alexander ha segnato una media di oltre 30 punti a partita in questa stagione e ha portato Oklahoma City alla testa di serie della Western Conference e al miglior record del campionato con 64-18.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - NBA: rivelati i finalisti MVP mentre Luka Doncic manca

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