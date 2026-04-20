A Navelli, un distributore di carburante è stato chiuso definitivamente dopo un’operazione condotta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Aquila e dalla Guardia di Finanza locale. L’intervento, mirato a contrastare attività illegali, ha portato alla sospensione definitiva dell’impianto. La decisione segue le verifiche svolte nelle ultime settimane, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli sul procedimento.

Un impianto di distribuzione di carburante situato a Navelli è stato costretto alla chiusura definitiva a seguito di un’operazione che ha coinvolto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’Aquila e la Guardia di Finaria del Comando Provinciale. Il provvedimento, che ha portato alla revoca immediata delle licenze per l’attività, scaturisce da un’informazione antimafia emessa dalla Prefettura di Caserta ai sensi del D.Lgs. 15911. L’intervento, avvenuto in linea con le direttive del Protocollo d’Intesa Nazionale 2023, non si è limitato alla sfera amministrativa della gestione delle licenze. Durante le attività di controllo sul campo, i tecnici hanno proceduto al prelievo di campioni di gasolio per sottoporli a verifiche tecniche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Navelli: blitz antimafia e chiusura definitiva di un distributore

Notizie correlate

“Interdittive antimafia strumento di prevenzione”: conferma definitiva per il gruppo MarinelliTempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio di Stato ha confermato in via definitiva l’interdittiva antimafia nei confronti di una società irpina del...

Blitz nell’ex distributore di benzina: sgomberato il rifugio dei disperatiSan Donato (Milano) – Sgomberato da rifiuti e presenze abusive l’ex distributore di benzina della Esso, sul raccordo tra l’A1 e le tangenziali, al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Blitz antimafia a Palermo: 32 fermi. Indagati anche notaio e funzionario dell'Agenzia delle EntrateL'attività investigativa, condotta dal 2023 al 2026, ha delineato la struttura e gli assetti del mandamento mafioso di Brancaccio e ha riguardato le famiglie mafiose di Brancaccio, Roccella-Guarnasc ... rainews.it

Palermo, 32 fermi in un blitz antimafiaPALERMO (ITALPRESS) – Si è svolta stamane un’operazione della Dia nei confronti di appartenenti al mandamento mafioso di Brancaccio a Palermo. L’attività ha portato all’esecuzione di 32 provvedimenti ... lagazzettadelmezzogiorno.it