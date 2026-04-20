Nasconde 15 grammi di hashish nei pantaloni | denunciato marocchino 34enne a Como

A Como, la polizia di Stato ha denunciato un uomo di 34 anni, cittadino marocchino senza fissa dimora e con precedenti, per aver nascosto 15 grammi di hashish nei pantaloni. L’uomo, risultato irregolare sul territorio, è stato fermato durante un controllo e trovato in possesso della sostanza stupefacente. La sostanza è stata sequestrata e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini dello spaccio.

La polizia di Stato di Como ha denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 34 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con precedenti, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.Il controllo in via CarloniL’intervento è avvenuto nella mattinata di.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Leggi anche: Spaccio a Como, fermato in via Carloni con 15 grammi di hashish: denunciato 34enne Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nasconde 15 grammi di hashish nei pantaloni: denunciato marocchino 34enne a Como; Nasconde 11 grammi di hashish e 630 euro sotto al sedile dell’auto, ma i carabinieri se ne accorgono; Minore nasconde l'hashish sotto la giacca, in casa arnesi per lo spaccio; Nasconde droga sotto un secchio, denunciato 27enne. Nasconde 200 grammi di droga nel porta oggetti dello scooter, arrestatoAveva creato uno scompartimento specifico per nascondere la droga nel vano porta oggetti del suo scooter ed eludere, in questo modo, i possibili controlli. Lo stratagemma ideato da un catanese di 28 a ... grandangoloagrigento.it Nasconde 17 grammi di eroina nella tasca dei pantaloni, arrestatoUn volto conosciuto che non è passato inosservato in via del Macello. Un modo di muoversi che ai militari dell’Arma ha fatto destare subito qualche sospetto. E, per questo, lo hanno fermato, con ... lanazione.it Quello che si nasconde dietro le vaschette di carne in offerta nei supermercati è un incubo che non avreste mai voluto conoscere. Sapevate che in alcuni casi la carne può essere vecchia di due anni, "ripulita" e rimessa in vendita con etichette false Un’indagi - facebook.com facebook non si nasconde e chiama il “Tricolor” #InterCagliari #SerieAEnilive #DAZN x.com