Nasce il Centro Studi Don Gallo | Per custodire e rendere vivo accessibile e attuale il suo pensiero

Da genovatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato annunciato il lancio del Centro Studi Don Gallo, un progetto nato dalla Comunità di San Benedetto al Porto, che vuole preservare e diffondere il pensiero, l’opera e l’impegno sociale e politico di Don Andrea Gallo. Il centro è stato creato in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia Visuale, con l’obiettivo di mantenere vivo e accessibile il suo patrimonio culturale. La comunità ha deciso di dedicarlo alla memoria del sacerdote e attivista.

La Comunità di San Benedetto al Porto, che raccoglie in eredità, per esplicita volontà di Don Andrea Gallo, la sua opera, il suo pensiero e il suo impegno sociale e politico, annuncia la nascita del Centro Studi Don Gallo, realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia Visuale.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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