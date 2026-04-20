Nasce il Centro Studi Don Gallo | Per custodire e rendere vivo accessibile e attuale il suo pensiero

È stato annunciato il lancio del Centro Studi Don Gallo, un progetto nato dalla Comunità di San Benedetto al Porto, che vuole preservare e diffondere il pensiero, l’opera e l’impegno sociale e politico di Don Andrea Gallo. Il centro è stato creato in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia Visuale, con l’obiettivo di mantenere vivo e accessibile il suo patrimonio culturale. La comunità ha deciso di dedicarlo alla memoria del sacerdote e attivista.

La Comunità di San Benedetto al Porto, che raccoglie in eredità, per esplicita volontà di Don Andrea Gallo, la sua opera, il suo pensiero e il suo impegno sociale e politico, annuncia la nascita del Centro Studi Don Gallo, realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Sociologia Visuale.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Dantedì, l’assessora Manetti: “Pensiero vivo e attuale che ha costruito la nostra identità culturale”FIRENZE – Eventi, incontri, dibattiti, letture e approfondimenti diffusi su tutto il territorio: la Toscana celebra il Dantedì, la giornata nazionale... «Una "tax free area" di tre anni per rendere il centro vivo e competitivo»Al via nelle prossime settimane il piano di riorganizzazione della circolazione nel centro cittadino di Montegrotto Terme. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nasce a Canale d'Agordo il Centro Studi Albino Luciani; CANALE D'AGORDO: il cardinale Stella inaugura il Centro Studi Albino Luciani; Nasce a Genova il Centro studi don Gallo; A Canale d’Agordo nasce il Centro Studi Albino Luciani. Nasce a Genova il Centro studi don Gallo(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Scritti, video, lettere, pagine di agende di Andrea Gallo con riflessioni e guide preziose, che racconteremo negli ... notizie.tiscali.it Nasce a Genova il Centro studi don Gallo. Scritti, video e omelie del prete di stradaGenova - Scritti, video, lettere, pagine di agende di Andrea Gallo con riflessioni e guide preziose, che racconteremo negli unici canali ufficiali Facebook e Instagram. La Comunità di San Benedetto al ... ilsecoloxix.it Oltre 20 anni di esperienza al servizio della formazione Dal 2004, il Centro Studi Sociali "Don Silvio De Annuntiis" rappresenta un'eccellenza nel panorama formativo. La nostra sede operativa non è solo una struttura, ma un ecosistema di 1.851 mq progettat - facebook.com facebook