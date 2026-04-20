Il mercato dei robot domestici si arricchisce di un nuovo modello che combina aspirazione e lavaggio delle superfici. Il produttore presenta il Narwal Flow 2, un dispositivo che mira a semplificare le faccende di casa con un design curato. La sua presenza si inserisce in un settore in cui i robot sono diventati strumenti sempre più diffusi e competitivi, con diverse aziende che cercano di conquistare gli utenti.

Con Narwal Flow 2, l’azienda sfoggia una nuova arma nella guerra per il dominio delle case: oggi, infatti, i robot aspirapolvere e lavapavimenti sono arrivati alla maturità, e la concorrenza è agguerrita. C’è chi punta agli effetti speciali, con “mani” robotiche che acchiappano i calzini mentre il robot pulisce, e chi va al sodo e al concreto, senza però dimenticarsi dello stile. Flow 2 rientra in quest’ultima categoria e, effettivamente, messo a confronto con altri top di gamma si distingue per un dettaglio tanto semplice, quanto di effetto: la lieve illuminazione LED integrata nella stazione. Basta infatti così poco, insieme ad un design monolitico elegante e moderno, per fare la differenza nell’arredamento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Narwal Flow 2: recensione del robot che vuole fare tutto…e vuole farlo con stile

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