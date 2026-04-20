Il Napoli ha subito una sconfitta contro la Lazio nello scorso turno di campionato. Nel frattempo, sono emerse nuove notizie riguardanti l’attaccante Lukaku, che ha preso una decisione riguardo al suo futuro con il club. La situazione si aggiunge alle tensioni e alle discussioni che coinvolgono la squadra in questa fase della stagione. I dettagli sulla decisione di Lukaku sono ancora in fase di conferma ufficiale.

Risveglio amaro per il Napoli che è stato sconfitto sabato dalla Lazio: intanto ci sono nuovi aggiornamenti su Lukaku. Il Napoli dice definitivamente addio al sogno scudetto. Gli azzurri si arrendono infatti alla Lazio nel match valido per la 33esima giornata di Serie A e scivolano a 12 punti dall’Inter capolista quando mancano appena cinque gare la termine del campionato. Lukaku (Ansa Foto) – calciomercato.it Intanto, però, ci sono da registrare novità importanti in casa azzurra: Romelu Lukaku – secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’ – tornerà domani in Italia e farà ritorno al centro sportivo di Castel Volturno dopo un mese e mezzo di lavoro personalizzato in Belgio.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli, nuovo colpo di scena Lukaku: la decisione

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