A Napoli sono state emesse multe da 500 euro nei confronti di chi svolge l’arte di strada, mentre continuano a proliferare bancarelle abusive in diverse zone della città. Negli ultimi giorni si è tenuto un corteo di artisti e cittadini per protestare contro le sanzioni e chiedere maggiore tutela per gli artisti di strada. La situazione ha attirato l’attenzione di molti residenti e visitatori che assistono alla presenza di venditori non autorizzati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. A Napoli, si profila un evento di grande significato: il funerale dell’arte di strada. Sabato 2 maggio, alle ore 18, gli artisti di strada si daranno appuntamento in un corteo simbolico che partirà da Piazza San Domenico e si snoderà fino a Piazza Dante. Questa manifestazione è una risposta alle pesanti multe, che vanno dai 250 ai 500 euro, inflitte agli artisti a causa di un regolamento comunale ritenuto inadeguato e restrittivo. Il regolamento del Comune di Napoli è stato concepito per tutelare il diritto alla quiete dei residenti, senza però considerare le esigenze degli artisti che si esibiscono in strada.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli: multe da 500 euro per l’arte di strada, ma proliferano bancarelle abusive.

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