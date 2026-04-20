Romelu Lukaku è rientrato a Napoli e si è incontrato oggi con la società e con l’allenatore. L’incontro è durato alcune ore e si è svolto in un clima di confronto diretto. La presenza del giocatore nel capoluogo campano è stata confermata e le parti hanno discusso di questioni legate al suo ruolo e alle prossime decisioni. La situazione resta sotto osservazione, senza comunicazioni ufficiali in merito alle conclusioni.

Romelu Lukaku è tornato da poche ore a Napoli e ha parlato oggi faccia a faccia con la società e con Conte. A rivelare cos’è successo e cosa si sono dette le parti è stato pochi minuti fa Gianluca Di Marzio. Napoli-Lulaku, l’esito dell’incontro: il punto di Di Marzio. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’: Il belga è tornato a Castel Volturno e in compagnia dell’agente ha incontrato Conte e il ds Manna. L’ipotesi di un’esclusione dalla rosa e di altri provvedimenti disciplinari si allontana. L’attaccante è già di ritorno verso il Belgio dove completerà la riabilitazione. L’incontro tra Lukaku e il Napoli c’è stato quindi Castel Volturno ed è stato sereno.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli-Lukaku, incontro fatto: Sky rivela cos’è emerso e cosa succede ora

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