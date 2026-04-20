Napoli ecco primo ‘Stem for kids’ dell’anno

Venerdì 17 aprile si è svolto a Massa di Somma, in provincia di Napoli, il primo evento dell’anno dedicato ai bambini nel settore STEM. L’iniziativa è stata organizzata da Stem Women Congress Italia, parte di un progetto internazionale chiamato Stem Impact, promosso in Italia da Orange Media Group. La manifestazione ha visto una buona partecipazione di bambini e famiglie, con attività e laboratori legati alle scienze, alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica.

(Adnkronos) – Si è svolto con grande partecipazione, venerdì 17 aprile, a Massa di Somma, in provincia di Napoli, il primo 'Stem for kids' dell’anno organizzato da Stem women Congress Italia, il format di 'Stem impact' internazionale sviluppato nel nostro Paese da Orange Media Group. Dopo il successo della tappa di Torino 2025, realizzato insieme a Brick Genius e con la collaborazione di Intesa Sanpaolo per il Sociale e Iberdrola Italia, il progetto è tornato coinvolgendo bambine e bambini della scuola primaria in una giornata all’insegna della scoperta, del gioco e dell’apprendimento, confermando l’efficacia di un approccio esperienziale per avvicinare le nuove generazioni alle discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).🔗 Leggi su Periodicodaily.com FINAL FANTASY XIV GAMEPLAY ITA [90] STORMBLOOD - L'Alba della BATTAGLIA FINALE con ZENOS! Notizie correlate Grammy, vince Billie Eilish: «Wildflower» è la migliore canzone dell'anno. Sul palco la protesta "Ice out". Bad Bunny, primo latino album dell'annoBillie Eilish ha ripreso la sua lunga serie di vittorie ai Grammy con «Wildflower» canzone dell'anno. Kutuzov sulla lotta Scudetto: «Rivali dell’Inter? Il Napoli l’anno scorso ha fatto un miracolo. Quest’anno invece…»Mercato Inter, Romano parla così dell’interesse del Barcellona per Bastoni: «È un obiettivo per l’estate, ecco i dettagli» Mercato Inter, i...