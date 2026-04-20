Napoli alla Credit Agricole vigilanza anche notturna dopo la rapina oggi riapre L'istituto | I banditi erano 9

Dopo la rapina avvenuta giovedì 16 aprile, la filiale della banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro a Napoli riapre oggi. L’istituto ha riferito che i rapinatori coinvolti erano nove. La banca è stata sottoposta a vigilanza anche durante le ore notturne per garantire maggiore sicurezza. Nessun dettaglio sulle modalità dell’assalto è stato reso pubblico. La riapertura si è svolta senza particolari incidenti.

Riapre oggi la banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro a Napoli, rapinata giovedì 16 aprile. Secondo l'istituto di credito i banditi sarebbero stati 9.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate I numeri della Smorfia della rapina alla Credit Agricole: a Napoli c’è il “terno della banca”Nelle ricevitorie di Napoli sono apparsi i numeri della Smorfia collegati alla rapina alla Credit Agricole dell'Arenella. Rapina alla Credit Agricole del Vomero: trovati generatore e attrezzi nel tunnel dei banditiProseguono le indagini sulla rapina “da film” messa a segno giovedì nella filiale Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli, rapina ad una filiale di 'Credit Agricole': cosa è successo; Rapina in banca a Napoli, Credit Agricole: Le cassette di sicurezza? Basate su livelli concentrici di protezione; L’assalto da film al Crédit Agricole di Napoli: così i banditi in tuta da operaio hanno svaligiato la banca con un colpo preparato da mesi - I video; Napoli: la ricostruzione della rapina al Credit Agricole, la paura dei 25 ostaggi - 16/04/2026. Rapina a Napoli nella banca Credit Agricole, ostaggi liberati dai carabinieri: criminali in fuga dalle fogneRapina a Napoli nella banca Credit Agricole in piazza Medaglie d'Oro, liberati gli ostaggi. Banda fuggita tramite rete fognaria ... virgilio.it Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Messaggi come "fate presto", oppure "siamo senza ossigeno" Così gli ostaggi della rapina alla banca Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro hanno provato a comunicare all’esterno attraverso la vetrata della stanza nella quale erano stati - facebook.com facebook Napoli, rapina con auto ariete in una filiale Credit Agricole in Piazzale Medaglie D'oro. I carabinieri hanno liberato le persone prese in ostaggio. Sul posto anche il procuratore Nicola Gratteri. Sei i feriti lievi soccorsi dal 118. x.com