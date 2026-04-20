My Father’s Shadow | un intenso dramma tra storia e privato – Recensione

Il racconto si svolge in un’unica giornata e segue le vicende dei fratelli Akin e Remi, di otto e undici anni, mentre accompagnano il padre dal villaggio rurale alle strade di Lagos. La narrazione si concentra sui loro spostamenti e sulle interazioni tra i personaggi, offrendo uno scorcio sulla vita quotidiana e sulle sfide di una famiglia che si muove tra passato e presente. La storia si svolge in un contesto di continui cambiamenti e tensioni sociali.

Il racconto si svolge nell’arco di una singola giornata e ha per protagonisti i fratelli Akin e Remi – rispettivamente di otto e undici anni – mentre accompagnano il padre Folarin dal villaggio delle campagne dove vivono alle strade brulicanti di Lagos. Lì il genitore deve recuperare sei mesi di stipendi arretrati non pagatigli, che il datore di lavoro ha continuato a rimandare sfruttando la scusa dell’instabilità politica. In My father’s shadow infatti sullo sfondo le radio e le televisioni trasmettono le notizie dei massacri compiuti dalle forze militari, mentre la popolazione intera attende il risultato delle elezioni – in sospeso da settimane – che potrebbe forse cambiare per sempre le sorti dell’intera nazione.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - My Father’s Shadow: un intenso dramma tra storia e privato – Recensione Notizie correlate Leggi anche: My Father’s Shadow – La recensione Leggi anche: ‘My Father’s Shadow’: recensione di un film sulla crescita Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'My father's shadow': l'inferno della Nigeria; Lunedì del Cinema: My Father’s Shadow la luminosa ombra del padre; ‘Gangs of London’, i nuovi volti della quarta stagione; Shadow crackers. My Father’s Shadow: un intenso dramma tra storia e privato – RecensioneAl centro di My Father's Shadow due fratellini, in viaggio con il padre a Lagos per una giornata che non dimenticheranno mai. superguidatv.it Lunedì del Cinema: My Father’s Shadow la luminosa ombra del padreI Lunedì del Cinema allo Spazio Gloria, la rassegna di film di qualità proposti dal Circolo Arci Xanadù Due fratelli della campagna nigeriana, i piccoli Remi e Aki, accompagnano il padre Folarin in un ... ciaocomo.it Boy seeing his father for the first time in over a year #ukraine #warinukraine - facebook.com facebook Alle 21:20 “The Father - Nulla è come sembra” di Florian Zeller con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots | Anthony, 81 anni, vive solo a Londra, mentre la figlia Anne si prepara a trasferirsi a Parigi. Colpito da demenza senile, vede la realtà incrinarsi x.com