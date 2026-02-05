My Father’s Shadow – La recensione

“ Il mondo sembra spaventoso anche da adulti, ma da bambini è amplificato. Specie se vedi i grandi avere paura ”: questa la dichiarazione di Akinola Davies Jr. durante un’intervista riguardo il suo primo lungometraggio: My Father’s Shadow. Questo racconto semi-autobiografico del regista, distribuito da Mubi e vincitore della Caméra d’Or a Cannes, arriverà nelle sale italiane domani, 6 febbraio 2026. Il film, scritto da Akinola e dal fratello maggiore, Wale Davies, è ambientato durante le elezioni nigeriane del 1993, e vede protagonisti due ragazzini, di undici e otto anni. Una volta a casa vi trovano il padre, da tempo assente, che decide di portarli in gita a Lagos mentre cerca (senza successo) di farsi pagare i mesi di stipendio arretrato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

