Il grande tennis su Sky e NOW | quattro tornei in diretta dal 1° all’8 febbraio

Da lunedì si accendono i campi di tutto il mondo. Sky trasmette in diretta quattro tornei, tra Montpellier, Abu Dhabi, Cluj-Napoca e Ostrava, dal primo all’8 febbraio. Una settimana intensa per gli appassionati, con partite di alto livello che riempiranno le giornate di tennis.

Prosegue senza sosta la stagione del grande tennis su Sky e in streaming su NOW. Da domenica 1° a domenica 8 febbraio 2026, gli appassionati potranno seguire quattro tornei internazionali in diretta, uno del circuito maschile ATP e tre del circuito femminile WTA, con una programmazione capillare sui canali Sky Sport e sulle piattaforme streaming.

Approfondimenti su Tennis Stagione

Dal 4 all’11 gennaio 2026, Sky e NOW offrono un’intensa settimana di tennis con la trasmissione in diretta di quattro tornei ATP e WTA.

Dal 10 al 17 gennaio, su Sky e NOW, si svolge una settimana ricca di tennis con Sinner-Alcaraz e quattro tornei ATP e WTA, tra Adelaide, Auckland e Hobart.

Ultime notizie su Tennis Stagione

Cesenatico riabbraccia il grande tennis: presentata la Start Romagna CupBlog Rimini Speciali Riccione Fiera Santarcangelo Cattolica Misano Coriano Parte da Cesenatico il ricco calendario di appuntamenti del circuito tennistico internazionale in Italia nel 2026. Sui campi ... newsrimini.it

Riparte il grande tennis: guida alle superfici e ai segreti degli SlamA livello professionistico, il tennis si gioca essenzialmente su tre superfici: erba, terra battuta e duro (cemento o sintetico), in modalità indoor o outdoor. Il duro è oggi la superficie più diffusa ... iodonna.it

