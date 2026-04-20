Musei e parchi aperti gratis per le feste nazionali | torna l’iniziativa anche nell' Agrigentino

Per le festività nazionali, musei e parchi della Sicilia saranno aperti gratuitamente al pubblico anche nel 2026. L’iniziativa riguarda i luoghi della cultura della Regione e si ripete come negli anni precedenti, offrendo l’opportunità di visitare gratuitamente musei e parchi in diverse zone dell’isola. La proposta riguarda anche l’Agrigentino, dove saranno coinvolti vari siti culturali e di interesse storico.

Si rinnova anche per il 2026 l’appuntamento con le giornate di ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura della Regione siciliana. In occasione di tre ricorrenze simboliche – il 25 aprile per la Festa della Liberazione, il 2 giugno per la Festa della Repubblica e il 4 novembre per la.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Otto marzo, musei e parchi archeologici statali gratis per le donne: i siti aperti a Palermo e provinciaDomenica 8 marzo, la Regione Siciliana aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, offrendo l’ingresso gratuito alle donne nei... Musei aperti per le feste. Civico e Santa Maria, Palazzo Chigi e PapesseIn occasione delle festività pasquali, i Musei Nazionali di Siena aprono le loro porte al pubblico con un programma speciale tra gratuità e aperture... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Festa della Liberazione... Al Museo!; Castello Svevo, l'architetto Anita Guarnieri nuova direttrice: Musei luoghi aperti e inclusivi; Cosa fare il 25 aprile a Roma per la Festa di Liberazione 2026; Cosa fare a Bologna per il Ponte del 25 aprile 2026. CASTELLI, MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI APERTI A PASQUA E PASQUETTACASTELLI, MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI APERTI A PASQUA E PASQUETTA LONGOBARDI: «LE APERTURE VANNO INCONTRO A QUANTI HANNO SCELTO LA PUGLIA COME ... ilsipontino.net Ferragosto 2025: i musei e i parchi archeologici aperti il 15 agosto in ItaliaAnche a Ferragosto 2025, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali tra cui castelli, abbazie, complessi monumentali, ville e giardini resteranno aperti. Lo ha comunicato il ... fanpage.it Arte e città, una simbiosi imprescindibile - NoiDiCalabria Tra arte, spazio urbano e qualità della vita, un’analisi sul rapporto profondo tra creatività e trasformazione delle città, fino alle sfide contemporanee della vivibilità, dei musei, del modello urbano e dell’id - facebook.com facebook Curiosità Eric Hebborn 1934 1996 uno dei più grandi falsari della storia tanto che alcuni suoi disegni eseguiti alla maniera di Mantegna 1431 1506 o Giovanni Piranesi 1720 1788 sono stati acquistati da Musei x.com