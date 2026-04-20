Murgia stellata | il cielo dell' Alta Murgia in mostra a Corato

Dal 17 aprile al 17 maggio, il Museo della Città e del Territorio di Corato presenta la mostra “Murgia Stellata”, dedicata alla fotografia astronomica. L'esposizione, curata dall’Osservatorio Astronomico Andromeda APS, mette in evidenza immagini del cielo dell’Alta Murgia, evidenziando dettagli e particolarità del firmamento attraverso scatti fotografici. L’evento si inserisce nelle iniziative promosse per valorizzare il patrimonio naturale e culturale della regione.

“Murgia Stellata”: il cielo dell’Alta Murgia in mostra a CoratoDal 17 aprile al 17 maggio il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita “Murgia Stellata”, mostra di fotografia astronomica a cura di Osservatorio Astronomico Andromeda APS, dedicata alla bellezza e al valore del cielo.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Omicidio Manuela Murgia, sui vestiti non c’è Dna dell’ex fidanzato: cosa è emerso dall’incidente probatorioOggi l'attesa udienza di incidente probatorio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Manuela Murgia, la 16enne trovata morta nel 1995 nel canyon... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il futuro si progetta sui banchi di scuola: al via gli Orientation Lab di Ruvo Orienta; ALMANACCO DI RUVESI.IT VENERDI’ 17 APRILE 2026. 37 ANNI FA BLOB DEBUTTA SU RAI 3; Murgia Stellata: il cielo dell’Alta Murgia in una mostra fotografica a Corato. Murgia Stellata: il cielo dell’Alta Murgia in una mostra fotografica a CoratoDal 17 aprile al 17 maggio il Museo della Città e del Territorio di Corato ospita Murgia Stellata, mostra di fotografia astronomica a cura di Osservatorio Astronomico Andromeda APS, dedicata alla be ... coratoviva.it Il Pallone di Gravina racconta identità, territorio e tradizione. Un viaggio nel cuore dell’Alta Murgia, tra storie e sapori autentici. - facebook.com facebook