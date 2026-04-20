Muore durante lo sciopero in autostrada | autotrasportatore travolto da un' auto

Durante uno sciopero degli autotrasportatori in autostrada, un autotrasportatore è stato investito da un'auto mentre si trovava fuori dal proprio veicolo. La protesta, iniziata e in corso fino al 25 aprile, ha portato molte persone a fermarsi lungo le corsie. L’incidente si è verificato mentre l’uomo era incolonnato e aveva deciso di scendere dal mezzo. La vittima ha perso la vita sul posto.

Era incolonnato in autostrada per aderire allo sciopero degli autotrasportatori che si protrarrà fino al 25 aprile, è sceso dal mezzo ed è stato travolto da un'auto. E' quantoaccadutosullaA1 zona Caserta Sud nel comune di Marcianise poco prima dello svincolo per l'A30 dove a perdere la vita è.🔗 Leggi su Casertanews.it Il momento dell’esplosione in autostrada nel Casertano: le immagini Notizie correlate Muore durante lo sciopero in autostrada: 55enne napoletano travolto da un'autoEra incolonnato in autostrada per aderire allo sciopero degli autotrasportatori che si protrarrà fino al 25 aprile, è sceso dal mezzo ed è stato... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un auto; Muore durante lo sciopero in autostrada: 55enne napoletano travolto da un'auto; Firenze, studente di 17 anni muore durante la gita scolastica; Colta da malore in classe, insegnante muore durante la lezione. Muore durante lo sciopero in autostrada: autotrasportatore travolto da un autoL'incidente si è verificato nella zona di Caserta Sud poco prima dello svincolo per l'A30. A perdere la vita un 55enne ... casertanews.it IL NOME. Muore durante lo sciopero in AUTOSTRADA: 55enne investito da un’autoSulla vicenda indaga la polizia stradale, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del conducente del veicolo ... casertace.net Si perde mentre cerca gli asparagi: 86enne muore durante le manovre di soccorso Aveva 86 anni l'uomo che si era allontanato nella zona sottostante il Campanaccio per cercare asparagi senza fare ritorno a casa. Leggi l'articolo completo al link nel primo c - facebook.com facebook Tragedia al Nurburgring: il pilota Miettinen muore durante la 24 Ore #SkyMotori #Miettinen #Nürburgring x.com