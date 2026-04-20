Motori buona la prima per Giacomo Pedrini | a punti al debutto nella Gt Cup Europe

Da cesenatoday.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo evento della Gt Cup Europe 2026, si è svolto all’autódromo di Portimão il debutto di Giacomo Pedrini nella categoria. La gara si è disputata sul circuito portoghese, con Pedrini che ha concluso la corsa a punti. La competizione ha segnato l’apertura della stagione 2026 nel campionato continentale dedicato alle vetture GT.

L’autódromo internacional do Algarve ha inaugurato la nuova stagione di Giacomo Pedrini, impegnato sul tracciato portoghese di Portimão nel primo appuntamento della Gt Cup Europe 2026. Al volante della Porsche 992 Gt3 numero 27 del team Faems Team by Ebimotors, in coppia con Matteo Martinelli, il.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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