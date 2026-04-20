Come si crea una pop star? Questa era la domanda a cui il regista di Mother Mary, David Lowery, aveva chiesto agli artigiani del film – tra cui la coreografa Dani Vitale, la direttrice della fotografia Rina Yang e la costumista Bina Daigeler – di trovare una risposta mentre collaboravano alla creazione della diva protagonista, Mother Mary. Ritratto di una femme fatale. Mother Mary, ora già in alcune sale americane, introduce la nuova icona (interpretata da Anne Hathaway ) nel pantheon sempre più vasto delle pop star fittizie. Nel film, Mother Mary viene presentata come colei che ha definito generi musicali, affascinato il pubblico e creato una propria immagine quasi mitologica nel corso dei decenni di carriera.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘Mother Mary’: il processo artigianale dietro il personaggio di Anne Hathaway

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