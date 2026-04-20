Domani a Treviso si terrà la decima edizione della MoohRun, una corsa organizzata per raccogliere fondi destinati a iniziative sociali. L’evento, ormai consolidato, coinvolgerà circa 2.000 partecipanti e ha già raccolto 100.000 euro nelle precedenti edizioni. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e prevede diverse distanze per i podisti di ogni livello.

La città di Treviso si prepara ad accogliere la decima edizione della MoohRun, un evento che domani, 19 aprile, vedrà il coinvolgimento di circa 2.000 persone tra sport e solidarietà. Il taglio del nastro ufficiale è avvenuto sabato alle ore 12:30, segnando l’apertura del MoohVillage e delle attività previste per questo anniversario speciale. Un decennio di impegno sociale tra numeri e comunità. Quello che dieci anni fa era iniziato come un progetto quasi ludico si è trasformato in una struttura organizzativa di rilievo nel contesto trevigiano. La forza della MoohRun non risiede solo nella partecipazione atletica, ma nella sua capacità di generare risorse concrete per il sociale: nell’arco di un decennio, infatti, la manifestazione ha permesso di raccogliere e destinare circa 100.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MoohRun a Treviso: 10 anni di corsa e 100.000 euro per il sociale

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