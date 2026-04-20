Montopoli asfaltatura dello svincolo Fi-Pi-Li | tutte le modifiche alla viabilità

Da lunedì 20 aprile inizieranno i lavori di asfaltatura allo svincolo della Fi-Pi-Li a Montopoli in Val d’Arno. La strada sarà interessata da modifiche temporanee alla viabilità, con possibili alterazioni negli accessi e negli spostamenti dei veicoli durante i lavori. La lavorazione si protrarrà nei giorni successivi, influenzando il normale flusso di traffico nella zona. Per tutta la durata dell’intervento, saranno adottate misure di sicurezza e segnaletica temporanea.

A partire dalla serata di lunedì 20 aprile cominceranno i lavori di asfaltatura dello svincolo della Fi-Pi-Li di Montopoli in Val d’Arno. Per questo motivo è stata ordinata la chiusura temporanea al traffico della SS 67 Tosco Romagnola nel tratto tra il km 27+900 e il km 28+600. I lavori si.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Valverde, modifiche temporanee alla viabilità per asfaltaturaPreviste modifiche temporanee alla viabilità in via Valverde dal 7 aprile al 17 aprile per consentire l’esecuzione dei lavori di asfaltatura... Leggi anche: Modifiche alla viabilità in via Ghiarella per i lavori di asfaltatura