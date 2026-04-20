Montella | Senza Calhanoglu perdi un pezzo Dà i tempi quando accelerare quando rallentare

Durante una puntata di Sky Calcio Club, l’allenatore ha commentato l’assenza di un centrocampista chiave per la squadra, sottolineando che senza di lui si perde un elemento fondamentale. Ha spiegato che il giocatore in questione è in grado di gestire i tempi di gioco, decidendo quando accelerare o rallentare l’azione. Le sue parole si sono concentrate sull’impatto che questa figura ha a livello di equilibrio e strategia in campo.

di Stefano Cori Montella nel corso di Sky Calcio Club ha parlato dell’importanza di avere un giocatore come Hakan Calhanoglu. Ieri sera a Sky Calcio Club, programma condotto da Fabio Caressa, era presente anche Vincenzo Montella. Tra i vari argomenti trattati dal CT della Nazionale turca c’è quello di Hakan Calhanoglu, regista dell’Inter e della Turchia. SENZA PERDI UN PEZZO «Senza Calhanoglu è un problema grandissimo, perdi un pezzo di squadra. L’avevo capito quando allenavo la Fiorentina con Pizarro. Il problema non è che non ce l’hai tu come allenatore, ma non ce l’ha la squadra». DETTA I TEMPI «I giocatori dell’Inter si appoggiano su di lui: dà i tempi, quando accelerare, quando rallentare.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Montella: «Senza Calhanoglu perdi un pezzo. Dà i tempi, quando accelerare, quando rallentare» Notizie correlate Dolcevita Noorè reinterpreta “Quando Quando Quando”: un’eleganza senza tempo tra voce e immagineLa nuova cover di “Quando Quando Quando” firmata da Dolcevita Noorè non è solo un omaggio al capolavoro di Tony… La nuova cover di “Quando Quando... Acne tardiva: perché i brufoli compaiono anche quando l'adolescenza è finita da un pezzoStress, ritmi di vita irregolari, pressione sociale, alimentazione e skincare impropria rendono l’acne uno specchio fedele dei cambiamenti della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Montella: Calhanoglu? Unico, quando manca problema grandissimo! Se l’Inter cambia modulo lui…; De Bruyne-Napoli, rapporto ai titoli di coda: il belga verso l'addio a fine stagione!; La carica di Leao e altre 2 storie sul Milan che potresti esserti perso; Il rinnovo di Spalletti e altre 2 storie sulla Juve che potresti esserti perso. Calcio: Montella 'senza Calhanoglu perdi un pezzo di squadra'(ANSA) - ROMA, 20 APR - Senza Calhanoglu, perdi un pezzo di squadra. Il ct della Nazionale turca, Vincenzo Montella, ha spiegato a Sky cosa si perde senza Hakan Calhanoglu in squadra (il centrocampi ... corrieredellosport.it Inter, Montella: Senza Calhanoglu, perdi un pezzo di squadraThuram: Vittoria fondamentale. Pensiamo solo a noi ... sport.sky.it Montella a Sky Sport sull'importanza di Calhanoglu in una squadra: "Senza Calhanoglu è un problema grandissimo, perdi un pezzo di squadra. L'avevo capito quando allenavo la Fiorentina con Pizarro. Il problema non è che non ce l'hai tu come allenatore, m x.com Guarro - Oggi la stretta di mano tra l'Inter e Calhanoglu è che rimanga fino alla scadenza del contratto senza rinnovo. C'è stato un incontro tra Stipic e i dirigenti, Oaktree ha dato l'ok a questa soluzione - facebook.com facebook