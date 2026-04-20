Mondiali | Christillinripescaggio Italia? Tutto nelle mani Fifa suggerisco Palestina

Durante i Mondiali, si discute sulla possibilità di un ripescaggio per la nazionale italiana, con il regolamento 6.7 che permette al Consiglio Fifa di decidere su proposta dell'amministrazione. La questione è attualmente in mano all'organizzazione mondiale, senza annunci ufficiali o decisioni definitive. Alcuni suggerimenti sono stati avanzati, tra cui quello della Palestina, ma tutto dipende dalle decisioni della Fifa.

"È tutto nelle mani della Fifa: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio Fifa può decidere su suggerimento dell'amministrazione. Quindi decide Infantino e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire". Così Evelina Christillin, ex membro Uefa nel consiglio Fifa, a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1 a proposito del possibile ripescaggio dell'Italia ai Mondiali di calcio nel caso della rinuncia dell' Iran: "Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell'Iran al Mondiale - precisa - Il presidente della federcalcio iraniana ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente. Manca un mese e mezzo all'inizio del Mondiale, veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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