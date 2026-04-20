Miss Mamma Italiana 2026 | una barista di Gubbio sul podio della selezione di Staffolo

Una giovane barista di Gubbio si è distinta durante la selezione di Miss Mamma Italiana 2026 a Staffolo, arrivando tra le finaliste. La sua presenza ha attirato l’attenzione con un sorriso che ha colpito i giudici, mentre la sua storia familiare e la dedizione al lavoro sono state parte integrante della sua partecipazione. La competizione ha visto coinvolte diverse concorrenti provenienti da varie zone, tutte in corsa per il titolo.

Un sorriso che conquista, una storia di famiglia e una passione per il lavoro che non passa inosservata. È stata una signora di Gubbio, Mihaela Calarasu, 51 anni, barista, a salire sul podio della selezione di "Miss Mamma Italiana 2026" svoltasi domenica 19 aprile al Teatro Comunale di Staffolo.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di CesenaProseguono in tutta Italia, le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2026’, concorso nazionale di bellezza e simpatia arrivato quest’anno alla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: In provincia di Mantova una selezione valida per Miss Mamma Italiana, sul podio una 46enne di Cesena; Fascia di Miss Mamma Italiana Gold alla cesenate Santa Maria Cabral; Miss Mamma Italiana 2026: a Sabbioneta la selezione che celebra bellezza, simpatia e solidarietà; Sabbioneta, selezione Miss Mamma Italiana: vince Laura Trascinelli. Miss Mamma Italiana 2026, vince la selezione Giusy Barreca da Ponzano di FermoMISS - La giuria, presieduta dal sindaco di Staffolo, Sauro Ragni, e dal presidente Ici Istituto Consolare Italiano dottor Mauro Broda, ha proclamato vincitrice di selezione la 41enne istruttrice di ... cronachefermane.it Selezione di Miss Mamma Italiana in provincia di Ancona. Premiata anche una longianeseDomenica 19 aprile, al teatro comunale di Staffolo (Ancona), con il patrocinio del Comune di Staffolo, si è svolta una selezione valida per l’elezione di Miss Mamma Italiana 2026 ... cesenatoday.it , A Sabbioneta, in provincia di Mantova, si è svolta una selezione di Miss Mamma Italiana 2026. La tappa ha premiato anche undici partecipanti lombarde provenienti dalle province di facebook Laura di Mamiano vince la tappa di Sabbioneta di “Miss Mamma Italiana” x.com