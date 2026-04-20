A Milano, un nuovo capitolo nel mondo del cibo di alta gamma prende forma con l'apertura di un locale dedicato alla pizza d’autore in un hotel di lusso. La scuola romana di pizza, nota per le sue tecniche e ingredienti di alta qualità, entra così nel settore dell’ospitalità di lusso, offrendo una proposta gastronomica rivolta a un pubblico esigente. La scelta di questa location segna un passo importante per il settore dell’alta ristorazione in città.

L’eccellenza della scuola romana di pizza fa il suo ingresso nel segmento dell’ospitalità di lusso a Milano. Sabato scorso, all’interno del giardino del Bvlgari Hotel in Brera, è stato inaugurato il Pizza Bar di Pier Daniele Seu, segnando l’inizio di un piano di espansione che vedrà il pizzaiolo capitolino protagonista in diverse strutture alberghiere d’élite, con la prossima tappa prevista a Roma nel mese di maggio. Il nuovo asset della ristorazione d’alto livello in Brera. L’apertura di questo spazio gastronomico non è un evento isolato, ma si inserisce in un mercato milanese che ha ormai consolidato una posizione di leadership globale per quanto riguarda la pizza d’autore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, la pizza d’autore conquista il lusso: debutto nel Bvlgari

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