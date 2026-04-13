Una nuova boutique di lusso ha aperto nel centro di Taormina, lungo il Corso Umberto I. La celebre maison italiana, nota per i suoi prodotti di alta gamma, ha scelto questa località per rafforzare la propria presenza internazionale. L’inaugurazione porta nel cuore della città un punto vendita che combina elementi di stile tipici della tradizione romana con dettagli ispirati alla cultura siciliana. L’apertura segna un passo importante per l’azienda nel mercato locale.

L'estetica del lusso internazionale si stabilisce definitivamente nel cuore pulsante di Taormina, lungo il Corso Umberto I, dove la Maison Bvlgari ha inaugurato una nuova boutique che fonde l'eredità romana con le radici siciliane. L'apertura segna un passo decisivo per il marchio, che consolida la propria rete territoriale nell'isola dopo anni di presenza consolidata tra Palermo, Catania, Siracusa e Ragusa. Il taglio del nastro è avvenuto in una cornice di prestigio, con la partecipazione di Re .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bvlgari conquista Taormina: il lusso romano incontra

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