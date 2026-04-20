Milano blindata | nuovi controlli digitali contro la mafia nei mercati

A Milano, i controlli nei mercati sono stati potenziati con l’introduzione di nuove procedure digitali per contrastare la criminalità organizzata. Il protocollo per la legalità, recentemente aggiornato, sarà in vigore fino al 2028 e coinvolge le autorità locali e le forze di polizia. La città si prepara a rafforzare le verifiche e le ispezioni nelle aree dedicate alla vendita di prodotti alimentari.

La gestione del mercato alimentare milanese entra in una nuova fase di sicurezza con il rinnovo del protocollo per la legalità, valido per il triennio 2026-2028. Sogemi, l’ente che amministra i mercati della città e quelli di quartiere, ha confermato l’accordo siglato con la prefettura e il comune di Milano per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore della distribuzione alimentare. Controllo digitale e monitoraggio degli accessi al cuore dell’approvvigionamento. Le misure stabilite per i prossimi tre anni puntano a blindare la catena distributiva attraverso strumenti tecnologici e verifiche dirette. Il piano prevede un costante scambio di informazioni digitali tra la società gestrice e le autorità competenti, garantendo che ogni movimento all’interno del mercato sia tracciabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano blindata: nuovi controlli digitali contro la mafia nei mercati Notizie correlate Verona: blitz stradali e nuovi controlli nei mercati dal 13 aprileLe pattuglie della polizia locale di Verona intensificheranno la sorveglianza stradale a partire da lunedì 13 aprile, concentrando i controlli sulla... Leggi anche: Logistica per ecommerce: un fattore decisivo per competere nei mercati digitali