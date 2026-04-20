Il Ministero dell’Interno ha diffuso una nota ufficiale in risposta a un articolo pubblicato il 21 settembre 2023 dal quotidiano La Notizia, in cui si faceva riferimento a dichiarazioni del ministro riguardo ai migranti e ai carichi residuali. Il ministro ha precisato di non aver mai usato l’espressione “carico residuale” in relazione ai migranti e ha smentito le affermazioni contenute nell’articolo.

Relativamente alla pubblicazione avvenuta sul quotidiano La Notizia del 21.9.2023 avente titolo “Un governo abilissimo nelle purghe”, su richiesta del Ministro dell’Interno Dott. Matteo Piantedosi, si precisa che l’espressione “carico residuale” in tale articolo è stata erroneamente attribuita al Ministro in quanto non è stata mai dal medesimo sostanzialmente pronunciata. Si precisa in particolare che l’espressione in questione è frutto di autonome rielaborazioni giornalistiche rispetto alle espressioni testualmente pronunciate dal Ministro durante la conferenza stampa in merito ai c.d. “sbarchi selettivi” tenutasi il 5.11.2022 – e che non erano dirette ad attribuire ai migranti irregolari alcuna accezione dispregiativa – e ancor di più si precisa che non è mai stata pronunciata in occasione e con riferimento al naufragio di Cutro.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Migranti, Piantedosi: “Mai parlato di carico residuale”

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