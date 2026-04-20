Michieletto conquista il mondo | Primavera vola in 50 Paesi

Il film Primavera, debutto cinematografico di Michieletto, sta per essere distribuito in 50 paesi diversi. La pellicola sta per arrivare nelle sale di numerosi paesi, segnando un passo importante per il regista. La distribuzione internazionale rappresenta un traguardo significativo, con il film che si prepara a raggiungere un pubblico globale. La notizia è stata comunicata attraverso i canali ufficiali della produzione.

Il debutto cinematografico di Michieletto, intitolato Primavera, si prepara a varcare i confini nazionali con una distribuzione programmata in 50 nazioni. Dopo aver riscosso un apprezzamento significativo sia dalla critica che dal pubblico nelle sale italiane dal 25 dicembre scorso, l’opera inizia ora la sua espansione globale partendo da mercati chiave come Inghilterra e Irlanda, con arrivi successivi in Francia, Spagna e diversi paesi asiatici. L’espansione internazionale e il cronoprogramma delle uscite. La strategia di distribuzione per il film, tratto dal romanzo Stabat Mater di Scarpa, prevede una scalata capillare nei prossimi mesi. Il percorso prende ufficialmente il via il 24 aprile con le proiezioni in Inghilterra e Irlanda.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Michieletto conquista il mondo: Primavera vola in 50 Paesi Notizie correlate Capcom conquista il mondo: Pragmata vola a 1 milione di copieUn nuovo capitolo si è aperto nel dei grandi titoli internazionali con il successo immediato di PRAGMATA, l’ultima creazione di Capcom che ha... Matinée in Sala San Luigi con "Primavera" di Damiano MichielettoDomenica 15 febbraio, al cinema San Luigi tornano la matinèe con il format colazione più cinema.