Metrobus nuova ordinanza in viale San Sisto
Il Comune di Perugia ha emesso un’ordinanza il 18 aprile 2026 riguardante viale San Sisto. La disposizione, numerata 645, riguarda le modifiche alla viabilità in quella zona. La misura si collega ai lavori in corso per la realizzazione della prima linea del sistema di trasporto rapido in autobus. L’ordinanza stabilisce nuove regole per la circolazione lungo il viale, in relazione alle attività di cantiere in corso.
Con ordinanza n.645 del 18 aprile 2026 il Comune di Perugia ha approvato nuove disposizioni in materia di viabilità su viale San Sisto, in relativo allo sviluppo dei lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit.L'ente, su richiesta della detta esecutrice dei lavori, ha.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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