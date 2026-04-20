Meteo settimana spezzata in due | le previsioni per il weekend della Liberazione

Questa settimana si presenta divisa in due, con un cambiamento nel meteo previsto per il weekend della Festa della Liberazione. Nei primi giorni, un fronte freddo si muove lentamente, causando temporali che interesseranno la regione fino a mercoledì. Le condizioni climatiche cambiano quindi nel corso dei giorni, con un'attenzione particolare alla possibilità di piogge e temporali nel periodo centrale della settimana.

“Nella prima parte della settimana risentiremo di un fronte freddo che si muoverà molto lentamente portando dei temporali fino alla giornata di mercoledì. Successivamente l'anticiclone riuscirà temporaneamente ad avere la meglio su queste correnti e l’atmosfera sarà più stabile”.Secondo gli.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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