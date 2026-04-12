Meteo Genova e Liguria | settimana divisa in due le previsioni

Dopo un fine settimana caratterizzato da giornate diverse, con sabato soleggiato e domenica nuvolosa, si attendono aggiornamenti sulle previsioni meteorologiche per la settimana in corso. A partire da lunedì 13 aprile, si analizzeranno le condizioni del tempo nella regione, con particolare attenzione ai cambiamenti annunciati. La variazione delle condizioni atmosferiche continuerà a influenzare le attività quotidiane e il traffico locale.

Dopo un weekend dai due volti, con sabato all'insegna del sole e domenica tra le nuvole, è tempo di capire cosa succederà da domani, lunedì 13 aprile, sul fronte del meteo. Secondo gli esperti di 3bMeteo, ci aspetta una settimana a due velocità: lunedì e martedì saranno all'insegna del maltempo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Meteo Genova e Liguria, le previsioni per la settimanaIl meteo sarà molto variabile a Genova e in Liguria nella settimana in arrivo, tra giornate di sole e di pioggia.

Meteo, arriva il freddo sulla Liguria: le previsioni per le prossime ore