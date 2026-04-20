Meteo Roma del 20-04-2026 ore 19 | 15

Venerdì pomeriggio a Roma le previsioni indicano temperature intorno ai 20 gradi con nuvole sparse e assenza di pioggia. La giornata si è svolta con condizioni di cielo parzialmente nuvoloso e venti leggeri provenienti da sud. Tuttavia, nel resto del Paese, in particolare al Nord, sono state segnalate condizioni di tempo variabile con alcune zone di nuvolosità e possibili locali piovaschi. Le previsioni meteo sono aggiornate alle ore 19:15 del 20 aprile 2026.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al Nord numero di tel regolare in transito tutte le regioni ma con tempo asciutto al pomeriggio instabilità momento sui rilievi con locali acquazzoni con sconfinamenti sulle pianure in serata e nottata ancora molte nubi al settentrione con precipitazioni tra Triveneto ed Emilia Romagna al centro al mattino tempo stabile su tutte le regioni con sole prevalente nel pomeriggio numero di te ne arrivo che renderà i cieli parzialmente nuvolosi ita ma senza fenomeni di rilievo associati in serata è stata ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata chiarite al sud Al mattino tempo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-04-2026 ore 19:15 LAVORIAMO da NEW MARTINA per 24 ORE è SUCCESSO di TUTTO Notizie correlate Meteo Roma del 04-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al... Meteo Roma del 15-04-2026 ore 19:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord molte nuvole entrambi con deboli piogge in Emilia Romagna Triveneto piaciuto... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Meteo Roma: oggi poco nuvoloso, Lunedì 20 nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso; Meteo a Roma e nel Lazio, weekend di sole poi arrivano pioggia e calo delle temperature; Meteo LAZIO Video: previsioni aggiornate; Meteo Roma: oggi nubi sparse, Martedì 21 poco nuvoloso, Mercoledì 22 nubi sparse. Meteo: da metà settimana di nuovo alta pressione! 25 aprile con sole e caldoDopo diversi giorni con temperature quasi estive, si profila una fase più instabile e fresca con un calo termico. La tendenza meteo dal 20 aprile ... meteo.it Meteo Roma – Weekend stabile con tanto sole e temperature primaverili; le previsioniBuona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con t ... centrometeoitaliano.it Temporale LIVE su Tivoli in avvicinamento sui quartieri nord di Roma. Video del nostro Busho Parlavecchio da Nuovo Salario. Segui Meteo Lazio facebook