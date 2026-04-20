Meteo Mario Giuliacci | l' ora dei temporali Poi la svolta | che tempo farà il 25 aprile

Una perturbazione sta portando temperature più basse e instabilità su tutto il territorio italiano. L'attenzione si concentra sui temporali in atto, che si stanno diffondendo in diverse regioni. Le previsioni indicano che, dopo questa fase di maltempo, ci sarà un cambiamento nel clima, con il tempo che tornerà a essere più stabile in vista del 25 aprile.

Temperature basse e instabilità. Questi gli effetti di una perturbazione che sta interessando l'Italia. Fatta eccezione per l'estremo Sud, infatti, fino a mercoledì 22 aprile ecco che si alterneranno momenti soleggiati e improvvisi temporali, che saranno più frequenti e diffusi nel versante adriatico della Penisola. La perturbazione - riportano i meteorologi del team di Mario Giuliacci - favorirà anche un ricambio d'aria, con correnti più fresche che scivoleranno sulla nostra Penisola, favorendo un sensibile e diffuso calo termico. In particolare, lunedì le precipitazioni interesseranno il Triveneto e le regioni centrali. Non si escludono grandinate.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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