In vista dell’uscita del tanto atteso sequel, sono stati notati numerosi scatti di Meryl Streep per le strade di New York. L’attrice è stata immortalata mentre indossava un trench in vinile rosso, un capo che richiama il tema del power dressing. Le apparizioni pubbliche dell’attrice stanno alimentando l’attenzione sui look che sfoggerà nel nuovo film, ancora in fase di promozione.

Alla vigilia dell’uscita del sequel più chiacchierato e atteso di sempre, i clamorosi avvistamenti di Meryl Streep per le strade di New York in tenute da urlo sono praticamente all’ordine del giorno. Ma osserviamo bene quei soprabiti, perché non rappresentano unicamente l’inclinazione naturale di una icona di stile per le ultime tendenze: è una vera e propria dichiarazione di guerra quella a cui stiamo assistendo. A vent’anni esatti dal primo capitolo, l’attrice premio Oscar è tornata a vestire i panni — rigorosamente d’archivio — della più spietata tra le direttrici delle riviste di moda: in equilibrio perfetto su di un paio di décolleté rosse laccate firmate Valentino, a partire dal prossimo 29 aprile vedremo nuovamente Miranda Priestly disintegrare ego e stroncare carriere da dietro alla sua scrivania da Runway.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meryl Streep, il trench in vinile rosso che anticipa il power dressing ne Il Diavolo Veste Prada 2

Non era una domanda Meryl Streep e Anne Hathaway dal film Il diavolo veste Prada

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