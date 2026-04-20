Mercatino regionale francese

Dal 30 aprile al 3 maggio, piazza Santa Croce a Firenze ospita il Mercatino Regionale Francese, un evento che riporta in città i profumi, i sapori e i colori del territorio d’oltralpe. La manifestazione, che si svolge ogni anno, offre ai visitatori una vasta selezione di prodotti tipici e specialità francesi. L’evento rappresenta un’importante occasione per scoprire le tradizioni culinarie e artigianali di quella regione.

Il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe torna nuovamente a Firenze in piazza Santa Croce, dal 30 aprile al 3 maggio. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, i.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Brescia - Il Mercatino Regionale Francese (27.03.26) Notizie correlate Leggi anche: Brescia: Mercatino Regionale Francese Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Mercatino francese in centro storico; Profumi, sapori e colori d’Oltralpe nel cuore di Lecco con il Mercatino francese; Ultime ore del week end francese in piazza Vittoria; Gli appuntamenti del weekend in provincia di Varese. Torna a Scandicci il mercatino regionale franceseFirenze, 1 ottobre 2021 - In questo particolare periodo in cui tutti auspichiamo un ritorno alla normalità, una nuova edizione del Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori ... lanazione.it Mercatino francese in centro storicoUn fine settimana con il mercatino regionale francese in centro storico a Macerata. L’appuntamento è per dopodomani (dalle 12 alle 20), sabato e domenica (dalle 9 alle 20). Torna, quindi, l’appuntamen ... ilrestodelcarlino.it Mercatino Regionale Piemontese - facebook.com facebook