Meloni l’annuncio ufficiale | Italia pronta ad intervenire

All'inizio di questa settimana, il governo guidato dalla premier ha annunciato ufficialmente la disponibilità a intervenire nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, si discute all’interno dell’esecutivo sulla modifica del decreto Sicurezza, mentre le opposizioni preparano le loro iniziative. Sono tre i temi principali di questa fase politica, che richiedono decisioni e confronti tra le diverse forze politiche.

L’avvio di settimana si apre con un’agenda politica fitta per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Sul tavolo restano tre dossier principali: la possibile missione nello Stretto di Hormuz, il confronto interno sulla conversione del decreto Sicurezza e le iniziative delle opposizioni. Nel dibattito è intervenuto anche Matteo Renzi, che in collegamento televisivo ha rivolto critiche dirette alla presidente del Consiglio. Renzi accusa Meloni e attacca la linea internazionale del governo. In un intervento in collegamento su La7, Matteo Renzi ha riassunto la propria valutazione sull’azione della premier, dichiarando: “ Meloni è una banderuola che cerca di portare a casa la pelle e un po’ di consenso “.🔗 Leggi su Tvzap.it

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