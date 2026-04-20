Molti credono che meditare significhi concentrarsi sulla mente, ma in realtà si tratta di entrare in contatto con il corpo. Per iniziare a meditare con il cuore, occorre partire dall’ascolto delle sensazioni fisiche anziché dai pensieri. Questa pratica permette di stabilire un rapporto più diretto e autentico con il proprio stato corporeo, distinguendosi dall’idea comune che la meditazione sia solo un esercizio di concentrazione mentale.

C ome iniziare a meditare con il cuore, partendo dal corpo (e non dalla mente). C’è un equivoco molto diffuso sulla meditazione: che sia un esercizio mentale. Qualcosa che ha a che fare con il “pensare meglio”, il “svuotare la mente”, il “controllare i pensieri”. Eppure, chi ha davvero praticato – nelle foreste, nei monasteri, ma anche nelle città – sa che la meditazione non comincia nella mente. Comincia nel corpo. La mente è spesso l’ultimo luogo in cui arriviamo, il corpo è il primo. Leggi anche › Per meditare bastano anche solo 10 minuti al giorno Il corpo come primo tempio. Nella tradizione buddhista, la prima fondazione della consapevolezza è k?y?nupassan?: la contemplazione del corpo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Meditare non è concentrarsi su qualcosa, è entrare in relazione con il corpo

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