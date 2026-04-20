Nel 2024 in Italia si sono registrati circa 280 mila casi di celiachia, con un incremento rispetto agli anni precedenti. Le regioni toscana e umbra sono tra le aree più colpite. Questo aumento è attribuito principalmente al ritorno delle persone a sottoporsi ai test diagnostici dopo il periodo di restrizioni legate alla pandemia. I dati evidenziano un trend in crescita nel numero di diagnosi di questa condizione.

Firenze, 20 aprile 2026 – Aumentano i casi di celiachia in Italia, soprattutto perché, dopo lo stop del periodo pandemico, le persone tornano a sottoporsi ai test: nel 2024, il numero di soggetti celiaci ha raggiunto quasi il tetto dei 280 mila pazienti (85.238 maschi e 194.274 femmine) con un saldo di oltre 14 mila nuove diagnosi e quasi 273 milioni di euro spesi dal Ssn per erogare gli alimenti senza glutine in esenzione. I prezzi alle stelle del gluten-free. I dati emergono dalla 'Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia - anno 2024' pubblicata sul sito del ministero della Salute. Ma i numeri, afferma l'Associazione italiana celiachia (Aic), sono sottostimati dal momento che si calcola che circa altre 300mila persone siano malate senza saperlo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aumentano le diagnosi di celiachia, soprattutto in Toscana e Umbria. Ecco il perché

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