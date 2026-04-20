Durante la trasmissione, una concorrente ha accusato un'altra di averle sottratto un oggetto personale. L’affermazione ha scatenato un acceso scontro tra le due e ha contribuito ad aumentare la tensione all’interno della casa. La situazione si è fatta particolarmente complicata con la partecipazione di altri concorrenti, mentre il pubblico aspetta di scoprire cosa accadrà nelle prossime ore. La finale del reality show si avvicina rapidamente.

Con la finale ormai alle porte, il Grande Fratello Vip entra nella fase decisiva e il clima tra i concorrenti resta teso. Nelle ultime ore, un episodio nato da un oggetto di uso quotidiano ha acceso una nuova discussione all’interno della Casa e sui social, riportando al centro dell’attenzione Alessandra Mussolini. La concorrente, già protagonista di confronti e frizioni nelle scorse settimane, si è resa protagonista di uno sfogo ripreso dalle telecamere e rapidamente circolato online. Grande Fratello Vip: le lamentele di Alessandra Mussolini. Secondo quanto emerso nella Casa, la discussione sarebbe iniziata per una colla per ciglia finte. La Mussolini avrebbe contestato l’uso dell’oggetto da parte di un’altra concorrente senza che le fosse stato chiesto il permesso.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Me l’ha rubata, è stata lei”. GF Vip, Alessandra Mussolini furia nera: ha scoperto tutto e non ci ha visto più, è caos in casa

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